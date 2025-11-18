В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков за сутки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти четверть месячной нормы дождей выпала в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, или 23% месячной нормы", - написал он.

По его словам, в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано в Красногорске, где выпало 25 мм осадков, что составляет почти половину всего ноябрьского объема дождей.