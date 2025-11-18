В школах Коми нашли настенные панно прошлого века

Рабочие обнаружили советские артефакты в ходе капремонта учебного учреждения села Петрунь

СЫКТЫВКАР, 18 ноября. /ТАСС/. Уникальные настенные панно прошлого века, гармонь, спрятанный дневник и другие артефакты нашли в школах Республики Коми в ходе капитального ремонта. Панно о жизни оленеводов решено воссоздать в будущем интерьере школы села Петрунь Интинского района, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"В Республике Коми активно реализуется нацпроект "Молодежь и дети", в ходе которого в разных уголках региона в школах проводится капитальный ремонт. В ходе строительных работ рабочие обнаруживают уникальные находки. В сыктывкарской школе №4 им. Юрия Гагарина слои штукатурки скрывали настенные рисунки. Яркое панно на всю стену нашли в столовой. На школьных этажах под слоями краски долгие годы скрывались красивые изображения, которые когда-то обозначали кабинеты по учебным предметам "Черчение и изобразительное искусство" и "Биология". Среди находок немало советских артефактов - экземпляры газеты "Красное знамя" и комсомольские значки. Обнаружили даже гармонь", - сообщили ТАСС в министерстве.

Уникальные находки открылись в ходе капремонта школы села Петрунь, которую начали ремонтировать в феврале этого года. "Уже первые дни ремонтных работ ознаменовались интересными открытиями: изображениями оленеводов и оленей в кабинете коми языка и литературы. Автор живописи - выпускница школы Любовь Беляева. Примерное время создания изобразительного произведения - начало 90-х годов прошлого века. Художница нарисовала сцены из жизни оленеводов, занятых работой, и пасущихся оленей. К сожалению, стену с рисунками пришлось демонтировать. Но точную копию изображений решено воссоздать в будущем обновленном интерьере школы", - рассказали в ведомстве.

Спрятанный дневник

В этой же школе строители обнаружили школьный дневник 1969-1970 учебного года. Судя по датам, он - ровесник школы. Дневник был прибит гвоздем между досками на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Он принадлежал ученику восьмого класса Семену Хозяинову, которого довольно быстро нашли.

"Сейчас Семену Филипповичу Хозяинову 70 лет. Он не помнит причин и обстоятельств, побудивших его спрятать дневник. Сын потомственных оленеводов, он много лет посвятил делу своих родителей, был директором совхоза. В его трудовой биографии есть годы, посвященные школе. Вместе с супругой Надеждой Николаевной достойно вырастил четырех детей. Супруга всю жизнь проработала учителем и много лет - в должности заместителя директора петруньской школы. На пенсии супруги переехали в Сыктывкар", - сообщили в министерстве.

Капитальные ремонты проходят в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента России Владимира Путина. Реализация нацпроектов в регионе находится под личным контролем главы республики Ростислава Гольдштейна. Всего в рамках нацпроектов с 2022 года в Коми капитально отремонтированы 37 школ, на это было выделено суммарно 2,6 млрд рублей, часть средств выделяли дополнительно из бюджета региона по распоряжению главы республики, когда в ходе работ выявлялись проблемные участки, не учтенные в проектно-сметной документации. В том числе в этом году выделено 1,4 млрд рублей, 16 школ уже капитально отремонтированы, еще шесть планируют сдать до конца года.