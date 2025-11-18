Почти половина опрошенных готовы потратить до 1,5 тыс. рублей на первом свидании

По данным опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", 38% россиян убеждены, что оплачивать счет на первом свидании должен мужчина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян (44%) готовы потратить на первом свидании не более 1,5 тыс. рублей, 38% граждан - от 1,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, а 18% готовы отдать за первое свидание от 4 тыс. рублей, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Как показали результаты опроса, 38% россиян убеждены, что оплачивать счет на первом свидании должен мужчина, 23% уверены в том, что счет следует разделить пополам, 21% респондентов отметили, что женщина может оплатить счет, если она была инициатором свидания, а 18% полагают, что счет на первом свидании каждый оплачивает сам за себя.

При этом 64% опрошенных высказали точку зрения, что вопрос выстраивания финансовой модели в паре важен, однако его можно обсудить с партнером позже, а не на первом свидании. 21% убеждены, что лучше уточнить этот вопрос сразу для прозрачности последующего общения и ожиданий в отношениях, а 15% не акцентируют внимание на деньгах и считают, что это абсолютно не важно.

Участники опроса также выделили "красные флаги" для первого свидания. Так, для трети опрошенных (33%) настораживающим фактором будет намек партнера, что ему/ей нужно будет заплатить за ужин. Для 21% респондентов "красным флагом" является постоянное хвастовство своими доходами или покупками, для 17% сигналом будет, если партнер интересуется размером доходов или стоимостью вещей или аксессуаров. 14% будут возмущены, если приглашенный на свидание сразу заказывает самые дорогие позиции в меню, для 13% - если собеседник придирается к каждой копейке в счете, а для 2% "красным флагом" будет, если партнер не оставит чаевые официантам.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 50 лет.