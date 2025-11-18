В Москве с начала 2025 года собрали около 1,3 млн тонн вторсырья

Программа раздельного сбора мусора состоит из двухконтейнерной системы: в ящики с синей маркировкой можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, а в серые - остальные отходы

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,3 млн тонн вторсырья собрали в столице с начала 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 млн тонн", - сказал Бирюков.

Он отметил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан. Поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему: во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы.

"Собранное вторсырье - макулатура, стекло, разные виды пластика и металлов - направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов разделяется на десятки компонентов. Затем его передают на заводы для последующего повторного использования", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. По его словам, благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.