Московскую железную дорогу обработали антигололедным средством из-за непогоды

Для проведения обработки контактной сети подготовлены 27 локомотивов, оборудованных вибропантографами, 58 установок механической очистки гололеда, а также 58 дрезин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Контроль за состоянием путей усилили на Московской железной дороге (МЖД) в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пути обработали специальной смазкой и противогололедными средствами, сообщили ТАСС в МЖД.

"На Московской железной дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями усилен контроль за состоянием контактной сети и недопущением образования на ней наледи. В настоящее время обработаны противогололедными средствами более 500 км боковых и 347 км главных путей. На линиях с интенсивным движением поездов - МЦК и МЦД - осуществляется обработка контактной сети антигололедной жидкостью с помощь специальных установок "Колибри", на боковых путях - специальной смазкой", - сказал собеседник агентства.

Для проведения обработки контактной сети от наледи на МЖД подготовлены 27 локомотивов, оборудованных вибропантографами, 58 установок механической очистки гололеда - специальных устройств, которые при движении сбивают наледь с контактной сети, а также 58 дрезин. При получении сигнала от специалистов и локомотивных бригад, техника оперативно задействуется на тех участках, где возникла необходимость.

"Кроме того, в постоянном режиме ведется мониторинг погодных условий, а также сбор информации от локомотивных бригад о токосъеме во время следования по маршруту. Все работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех движению поездов", - добавил собеседник агентства.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 м в секунду.