В России впервые выпустили карту "Тройка" с функцией ски-пасс

Помимо оплаты проезда в Москве и других регионах страны, теперь с ее помощью можно воспользоваться подъемниками на популярном горнолыжном курорте "Манжерок"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Электронную транспортную карту "Тройка" оснастили чипом, благодаря которому можно оплатить доступ к горнолыжным подъемникам на алтайском всесезонном курорте "Манжерок". Это первая в России технология, реализованная одновременно для транспортной и курортной инфраструктур, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Наша транспортная карта "Тройка" получила новое назначение. Помимо оплаты проезда в Москве и других регионах страны, теперь с ее помощью можно воспользоваться подъемниками на популярном горнолыжном курорте "Манжерок", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе совместной IT-компании Сбера, правительств Москвы и Московской области "СберТройка", карту можно будет приобрести на территории курорта "Манжерок". Пополнить карту просто: баланс для оплаты проезда можно пополнить через банковские и мобильные приложения, а также доступные интернет-банки. Баланс ски-пасса пополняется на официальном сайте курорта. Производство чипов для карт осуществляется в Москве на заводе "Микрон" с использованием 100% российских микросхем.

Возможность оплачивать проезд картой "Тройка" у пассажиров Республики Алтай появилась в 2022 году вместе с подключением транспорта к московской билетной системе. Сегодня более 90% транзакций - безналичные. Жители республики предпочитают рассчитываться картой "Тройка", социальными и банковскими картами.