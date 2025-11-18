В Подмосковье прекратили продажу алкоголя свыше 1,2 тыс. магазинов во дворах домов

Торговые точки могут доработать до конца действия лицензии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. магазинов прекратили реализацию алкогольной продукции после вступления в силу запрета на продажу спиртного во дворах многоквартирных домов в Московской области. Еще 1,3 тыс. точек перестанут продавать алкоголь после завершения срока действия лицензии, об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"С 1 сентября после вступления в силу новых требований прекратили реализацию слабоалкогольной продукции более 1 200 магазинов. Кроме того, более 1 300 точек прекратят продажу алкоголя по мере завершения срока действия лицензий", - сказал он.

Брынцалов напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После этой даты получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 м к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии.

Кроме этого, с 1 сентября в общепите в многоквартирных домах с 23:00 часов ночи до 08:00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.

"Принимаемые нами меры не затронут добросовестных предпринимателей. Наша задача - убрать алкоголь из наших дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы наших жителей, смогут продолжать работу, например, реализовывая продукты питания", - подчеркнул Брынцалов.