В Москве 18 ноября побит рекорд температуры этой даты

С 1879 года это самый теплый день, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Обновлен температурный максимум для 18 ноября в Москве, показатель достиг плюс 9,5 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только что превышен рекорд 1940 года в Москве, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура достигла плюс 9,5 градуса, с 1879 года это самое теплое 18 ноября. И температура еще продолжает повышаться", - сказал он.

Вильфанд отметил, что нужно иметь в виду, что к вечеру в столице произойдет резкое понижение температуры до 1 градуса, и при ветре начнется гололедица.