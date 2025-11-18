В США несправедливо осужденному за стрельбу выплатят $19,1 млн компенсации

Дэниель Салдана провел в тюрьме более 30 лет

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Житель Калифорнии, который провел в тюрьме более 30 лет по ложным обвинениям, получит денежную компенсацию в размере $19,1 млн. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Соответствующее соглашение было подписано между властями города Болдуин-Парк и 56-летним Дэниелем Салданой, который стал жертвой судебной ошибки. В 1989 году мужчина был обвинен в стрельбе рядом с одной из местных школ, в результате чего ранения получили два ученика. С 1990 по 2023 годы он находился в тюрьме, утверждая все это время, что невиновен. Пересмотр его дела начался в 2017 году, а в 2023 году суд признал, что детектив полиции, который вел дело Салданы, "плохо исполнил свои обязанности".

В 2024 году потерпевший подал иск к властям Болдуин-Парка и бывшему детективу местной полиции Майклу Доновану, которого адвокаты Салданы обвиняют в давлении на свидетелей, фабрикации улик и фальсификации материалов следствия. Будут ли предъявлены какие-либо обвинения бывшему полицейскому, не сообщается.