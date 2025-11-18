Fakt: жители польского Вроцлава проигрывают крысам

По мнению руководителя крупнейшей в городе фирмы по борьбе с крысами DDD Serwis Матеуша Кшижовского, число этих грызунов в городе составляет как минимум 1 млн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жители польского города Вроцлава не могут справиться с нашествием крыс. Об этом пишет газета Fakt.

"Вроцлав стоит на каналах, это подземные полости, бункеры, старые подвалы, все это осложняет борьбу с грызунами", - цитирует издание руководителя крупнейшей в городе фирмы по борьбе с крысами DDD Serwis Матеуша Кшижовского.

По его мнению, число крыс в городе составляет как минимум 1 млн.

Особенно много этих грызунов в центральных районах города со старинной застройкой. Эпицентром их популяции, по данным городских властей, является улица Игельна, которую на многих схемах для иностранных туристов обозначают как Rat street ("Крысиная улица").

На борьбу с крысами мэрия Вроцлава ежегодно расходует свыше 2,5 млн злотых (около $620 тыс.). Особо "популярные" у крыс места бригады дератизаторов обследуют два раза в неделю.

"Несмотря на принимаемые меры, крыс в городе становится все больше, и их популяция из центра распространяется на другие городские районы", - констатирует Кшижовский.

По данным на конец 2024 года, во Вроцлаве проживало примерно 673,5 тыс. жителей.