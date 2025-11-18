В Москве пробки утром 18 ноября достигли шести баллов из-за непогоды

Дождь и сильный ветер в Москве будут наблюдаться в течение дня

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в утренний час пик вторника оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На дорогах [пробки] 6 баллов. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозу синоптиков, дождь и сильный ветер в Москве будут [наблюдаться] в течение дня. На движение влияют локальные ограничения движения; низкие скорости из-за погодных условий; ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП", - говорится в сообщении.

Средняя скорость движения в городе - 32 км/ч. Интенсивное движение сейчас наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Кудринская; на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

"Вечером ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК. По возможности используйте для поездок в центр метро", - сказали в дептрансе.