В ОЭЗ "Алабуга" обвинили иностранные СМИ в попытке дискредитации

Руководство международной программы трудоустройства "Алабуга старт" пригласило журналистов приехать в ОЭЗ для объективного знакомства с условиями работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство международной программы трудоустройства "Алабуга старт" (двухлетняя программа работы в России для иностранцев) обвинило несколько иностранных СМИ в попытке дискредитации программы и пригласило журналистов приехать в ОЭЗ "Алабуга" для объективного знакомства с условиями работы. Статьи вокруг "Алабуга старт" - пример попытки создания негативного фона вокруг успешного российского проекта, сказал ТАСС руководитель группы проектов Эльмир Сайфуллин.

Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовали материалы о якобы нарушениях условий контракта по программе "Алабуга старт" в части доступа к путешествиям и объема заработной платы.

"Это попытка создать негативный информационный вакуум вокруг успешных проектов России. "Алабуга старт" - не исключение. Я регулярно сталкиваюсь с такой информацией <...>. Все это осуждение говорит об одном: это не что иное, как попытка дискредитировать успешную программу, позволяющую иностранным участницам из 86 стран построить успешную профессиональную карьеру в России", - сказал он.

В "Алабуга старт" отметили, что будут "рады лично продемонстрировать условия работы и профессиональные возможности, которые открываются для иностранных студентов, заключающих трудовой контракт". "Только за прошлый год к нам приехало порядка 44 иностранных представителей от бизнеса и политики", - добавил Сайфуллин.

На предприятии опровергли ряд заявлений, которые были опубликованы на иностранных медиаресурсах. В частности, напомнили, что программа предусматривает привлечение к работе девушек от 18 до 22 лет по семи направлениям: вождение, кейтеринг, сервис и гостеприимство, оператор производства, логистика, отделочные и монтажные работы. Описание каждого из направлений можно найти на сайте программы и лично ознакомиться со всеми условиями трудоустройства.

"Нас обвиняют в якобы ложном рекрутинге, чуть ли не торговле людьми, насильной работе вместо учебы и других ужасах. В действительности все условия работы, включая зарплату, указаны на официальных ресурсах и транслируются каждому иностранному специалисту еще на этапе подписания контракта. Например, мы не обещаем "увлекательных поездок в Европу", как пишут иностранные коллеги, но организуем посещение музеев, не держим "в заложниках", но предоставляем жилье по типу хостела, обеспечиваем перелет в Россию, и даем сертификат на знание русского языка по итогам двухлетней программы", - подчеркнули в "Алабуга старт".

Разрешение на привлечение иностранных специалистов ОЭЗ "Алабуга" получено от МВД РФ, квоты на трудоустройство регулируются Министерством труда РФ, напомнили в ОЭЗ "Алабуга".