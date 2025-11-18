В Краснодарском крае открылась крупнейшая выставка сельхозтехники

Мероприятие пройдет с 18 по 21 ноября

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в России международная сельскохозяйственная выставка начала работу в Краснодаре. Мероприятие пройдет с 18 по 21 ноября, сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Выставка "Югагро" является ключевой площадкой для демонстрации достижений агропромышленного комплекса и современных технологий в сельском хозяйстве. В этом году здесь представлен полный спектр оборудования для производства и переработки растениеводческой продукции, что позволяет кубанским аграриям знакомиться с новинками и оптимизировать свои производственные процессы", - отметили в ведомстве.

В выставке принимают участие 600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов. Свыше 100 компаний участвуют в мероприятии впервые.

В министерстве добавили, что в 2024 году выставку посетили 19,6 тыс. специалистов из 79 регионов России и 40 стран. Среди ключевых тем нынешнего года - цифровые технологии, садоводство и виноградарство, селекция масличных культур, органическое земледелие и сервисное обслуживание сельхозтехники.

Выставка проводится при поддержке правительства РФ, Совета Федерации, Минсельхоза России, а также администрации Краснодарского края и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.