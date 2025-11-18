ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Верховный суд объяснил, когда нет вины за неуплату штрафа

Таким оправдывающим обстоятельством может быть арест счетов, отметил суд
07:41
© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России привел три случая, когда нет вины в неуплате административного штрафа. Об этом говорится в подготовленном постановлении Пленума Верховного суда РФ "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа".

"Об отсутствии вины [в выплате штрафа] могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении (например, длительное нахождение лица на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность; нахождение лица на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации; невозможность совершения платежа в связи с неверным указанием в постановлении, решении арбитражного суда о назначении административного наказания реквизитов либо нечитаемыми реквизитами при условии, что лицом приняты необходимые меры для их уточнения)", - говорится в проекте постановления.

Оправдывающим обстоятельством при неуплате штрафа может быть и арест счетов, отметил Верховный суд. "Проверяя доводы лица об отсутствии вины в неуплате административного штрафа ввиду наложения ареста на его счета, судье следует устанавливать, предприняты ли этим лицом все зависящие от него меры для своевременной уплаты административного штрафа, в том числе для снятия со счетов ареста либо изыскания иных средств в целях своевременного исполнения постановления о назначении административного наказания", - говорится в разъяснении. Также, по мнению высшей судебной инстанции, суд должен установить, обращалось ли лицо с заявлением о предоставлении ему отсрочки или рассрочки уплаты административного штрафа.

Верховный суд РФ признал и возможность малозначительности правонарушения в виде неуплаты штрафа. "Разрешая вопрос о возможности прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в связи с признанием совершенного правонарушения малозначительным, судья в совокупности с иными установленными обстоятельствами может принять во внимание, что неуплата лицом административного штрафа в <…> срок имела место, в частности, в связи с ошибочно указанными им в платежном поручении реквизитами либо ввиду неверного указания реквизитов получателя платежа в постановлении, решении арбитражного суда о назначении административного наказания", - признал Верховный суд. Но при этом суд должен установить, что привлекаемое к ответственности лицо не приняло необходимых мер для уточнения реквизитов платежа, хотя и исполнило обязанность по уплате административного штрафа за пределами установленного срока, но до составления протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа.

Проект постановления отправлен на доработку в редакционной комиссии. 

