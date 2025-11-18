Парусная экспедиция закрепит "Острова россиян" на карте Антарктиды

Целью похода является актуализация российских географических открытий, а также закрепление первоначальных топонимов в международной научной практике

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспедиционный поход "Русская Антарктида - Под созвездием Южного Креста" на парусной шхуне "Эльдорадо" начинается 18 ноября в апорту Ушуайя в Аргентине. До начала декабря исследователи пройдут через восемь ключевых антарктических "Островов россиян", открытых российскими первопроходцами 205 лет назад, для закрепления их изначальных названий, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

"Морской антарктический парусный поход - это важный этап проекта, напрямую связанный с великим географическим открытием, совершенным российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Тогда, во время плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный", они открыли шестой континент планеты - Антарктиду, а также нанесли на карту две группы островов в Южном и Тихом океанах, дав им название "Острова россиян". Этот поход станет продолжением священной традиции морских исследований и направлен на актуализацию для современности подвига первых отечественных полярных первопроходцев", - заявил руководитель экспедиции и Ассоциации полярников Михаил Слипенчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Цель похода - актуализация российских географических открытий, а также закрепление первоначальных российских топонимов в международной научной практике. Перед отправлением на борту состоялся напутственный молебен перед Смоленской иконой Богородицы "Путеводительницы", ставшей духовным символом проекта. Важной точкой маршрута станет российская полярная станция Беллинсгаузен на острове Ватерлоо, где пройдет международная научно-практическая конференция "Курс Чилингарова" с участием российских и зарубежных исследователей.

Экспедиция приурочена к 205-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями, 180-летию Русского географического общества и 270-летию Московского государственного университета. Она также несет духовную миссию - освящение "Пути в Русскую Антарктиду", символически соединяющего географию, историю и традиции отечественных морских исследований. Общая протяженность похода составит более 1,7 тыс. морских миль. Завершится поход в порту Ушуайя в начале декабря. Всего на борту 12 представителей российских научных, образовательных, полярных и духовных организаций. Экспедиция проходит в преддверии XV международного форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, в ходе которого 9-10 декабря в Санкт-Петербурге будут подведены итоги похода.

Архипелаг Южные Шетландские острова состоит из 24 островов. Значительная часть островов нанесена на карту экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1819-1820 годы. Изначально многие острова имели русские названия, присвоенные той экспедицией, но впоследствии заменены названиями английского происхождения: остров Ватерлоо - Кинг-Джордж, остров Рожнова - Гиббс, остров Мордвинова - Элефант, остров Березина - Гринвич, остров Полоцк - Роберт, остров Смоленск - Ливингстон.