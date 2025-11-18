С Киркорова хотят взыскать 12 млн рублей в счет задолженности по кредиту

Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме для защиты личных данных певца, сообщил его представитель

Редакция сайта ТАСС

Филипп Киркоров © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Социум трейд" хочет взыскать 12 млн рублей суммы кредита и пени с певца Филиппа Киркорова в рамках иска о задолженности по кредитному договору. Об этом ТАСС сообщил представитель певца Роман Кузьмин.

"С моего доверителя хотят взыскать 12 млн рублей суммы кредита и пени, однако Киркоровым была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году", - сообщил представитель.

Он также добавил, что выступление было проведено. Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме для защиты личных данных Киркорова.

АО "Социум трейд" указало, что в 2020 году Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке (МКБ). Потом с согласия Киркорова МКБ уступил право требования АО "Социум трейд", потому что Киркоров не вернул долг в полном объеме.