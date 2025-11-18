Патрушев в Нью-Дели почтил память погибших индийских военных

Помощник президента РФ также осмотрел Музей премьер-министров Индии, посвященный истории страны после обретения независимости в 1947 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе визита в Нью-Дели посетил Национальный военный мемориал Индии, где возложил венок у обелиска и вечного огня, возведенных в память об индийских военнослужащих, отдавших жизни за защиту своей родины. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в южноазиатской республике.

Также Патрушев осмотрел Музей премьер-министров Индии, посвященный истории страны после обретения независимости в 1947 году. "На память о посещении Музея премьер-министров Республики Индии. Убежден в непреходящей ценности российско-индийской дружбы и общности исторических судеб наших народов. Пусть всемерно развивается и укрепляется особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели", - написал он в книге почетных гостей музея.

Патрушев прибыл с визитом в Индию в понедельник. Он провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере. Помощник президента РФ встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом. На состоявшихся межведомственных консультациях обсуждались вопросы развития двустороннего взаимодействия в гражданской морской сфере с акцентом на сотрудничество в области судостроения, портовой инфраструктуры и морской логистики. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки судовых экипажей, а также научно-исследовательской деятельности в сфере освоения Мирового океана.