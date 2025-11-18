Россияне назвали лучших актеров и актрис 2025 года

По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, лучшими актрисами года респонденты назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд, а актерами года стали Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Юра Борисов и Александр Петров

Сергей Безруков © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне назвали Сергея Безрукова и Сергея Бурунова актерами года в России, третье место разделили Юра Борисов и Александр Петров. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Константин Хабенский, некогда лидировавший в народном рейтинге, несколько утратил свои позиции. Если в 2023 году ему буквально "дышали в спину" коллеги по цеху Сергей Безруков и Владимир Машков, а в 2024 году пьедестал зрительского почета с ним разделил Сергей Бурунов, то в 2025 году в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%)", - говорится в сообщении.

Хабенский оказался лишь шестой в списке зрительских симпатий (7%). Прорывом этого года социологи назвали Юру Борисова: успешный дебют в Голливуде и съемки в таких российских проектах, как "Пророк. История Александра Пушкина", "Хроники русской революции", обеспечили рост его популярности среди российских зрителей (10% против 1-3% в 2022-2024 годы). Третье место в рейтинге с Борисовым разделил Александр Петров - каждый 10-й опрошенный также назвал его актером года.

Лучшими актрисами 2025 года респонденты назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд (по 7%). Два года назад, в 2023 году, звание лучшей актрисы принадлежало ее маме - Юлии Пересильд. Елизавета Боярская набирает в текущем замере 5%, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук - по 4%. Наряду с современными актрисами россияне выделили в любимцы народную артистку СССР Алису Фрейндлих, известную по картинам "Служебный роман", "Сталкер", "Д’Артаньян и три мушкетёра" и другипе.

Лучшей российской картиной стал "Август" (20%). В народный рейтинг также попали "Чебурашка" (6%), "Алиса в стране чудес" (4%), "Волшебник изумрудного города" (3%), "Горыныч" (2%), "Мастер и Маргарита" (2%). Лучшим сериалом, по мнению опрошенных, стал "След" (8%).

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.