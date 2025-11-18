"Шанинку" лишили аккредитации по четырем программам

Речь идет о программах бакалавриата "Психология", "Менеджмент", "Социология" и о направлении подготовки "Психология" для магистратуры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) по нескольким образовательным программам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рособрнадзор отозвал аккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки).

"Рособрнадзором издан приказ от 12.11.2025 № 1954 "О лишении государственной аккредитации образовательной деятельности образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" по отдельным уровням образования и направлениям подготовки: "Психология" (бакалавриат), "Психология" (магистратура), "Менеджмент" (бакалавриат), "Социология" (бакалавриат)", - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили, что при лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности, такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу по образовательным программам, лишенным государственной аккредитации, проводить по ним государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Вместе с тем, организация имеет право проводить итоговую аттестацию обучающихся и выдавать дипломы о высшем образовании, по образцу, самостоятельно установленному этой образовательной организацией. По направлениям подготовки и уровням высшего образования, не указанным в приказе Рособрнадзора от 12.11.2025 №1954, учебный процесс и государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется организацией в прежнем порядке, в том числе с предоставлением отсрочки от армии.

В пресс-службе ведомства отметили, что в случае лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, учредитель и уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.