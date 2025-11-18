РЖД планируют начать применять биометрию для посадки в поезд в ближайшее время

Замглавы компании Иван Колесников напомнил, что уже сейчас пассажирам не нужно распечатывать билеты для посадки

Редакция сайта ТАСС

© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. РЖД намерены начать применение биометрии для посадки в поезд в самое ближайшее время, заявил замглавы компании Иван Колесников на форуме "Транспорт России".

"Безусловно, мы участники эксперимента посадки по системе биометрии. В самое ближайшее время мы будем применять эту возможность для поездки", - сказал он.

Колесников напомнил, что уже сейчас пассажирам не нужно распечатывать билеты для посадки в поезд. "Достаточно показать паспорт. И проверка пассажира стала очень быстрой и комфортной благодаря дополнительным устройствам, которые сейчас есть у наших проводников", - сказал он.

Колесников отметил, что в целом цифровизация затронула огромное количество сервисов РЖД. В частности, компания продает 82% своих билетов дистанционно. "Меняем порядок оплаты билетов: если раньше новацией была возможность оплатить банковской картой, то теперь билет можно приобрести и с помощью сервисов Mir Pay, системы быстрых платежей. А, например, при прохождении турникета в пригородном комплексе мы теперь пользуемся системой NFC, которая фактически убирает заторы перед турникетами. Мы сейчас тестируем возможность оплаты через систему геолокации", - сказал он.

Пилотный запуск посадки в поезд по биометрии состоится в 2026 году на ограниченных маршрутах, тестирование такого метода посадки уже идет, сообщили ранее ТАСС в Минтрансе. Сейчас этот метод проходит обкатку.

О сервисе

Сервис посадки на поезд без паспорта будет работать с применением Единой биометрической системы. Чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и предоставить согласие на обработку данных. Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность - по паспорту или по биометрии.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".