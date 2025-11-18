Guardian: британским перекупщикам билетов запретят поднимать цены

По данным газеты, изначально правительство допускало возможность перепродажи с наценкой до 30%, однако в итоге выбрало более жесткий вариант

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Перепродажа билетов на концерты и спортивные соревнования по цене выше номинальной будет запрещена в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, изначально британское правительство допускало возможность перепродажи билетов с наценкой до 30%, однако в итоге выбрало более жесткий вариант. Официально эта мера будет объявлена 19 ноября.

Как напомнило издание, ранее британские рок-группы Coldplay и Radiohead и певица Дуа Липа призвали премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера положить конец бизнесу спекулянтов. Газета указала, что это обещание содержалось в предвыборной программе правящей Лейбористской партии.

Предполагается, что запрет может быть юридически закреплен в 2026 году. При этом таким платформам, как Viagogo и StubHub, где перепродаются билеты, позволят взимать сервисный сбор, потолок которого будет определен позднее.