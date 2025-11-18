На Урале ограничили продажу энергетиков

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли во втором чтении законопроект по ограничению в регионе продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных, культурных учреждений и на прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий, передает корреспондент ТАСС. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ко второму чтению поправок не поступило. "Решение принято", - объявила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина по итогам голосования парламентариев.

Законодательная инициатива была выдвинута правительством Свердловской области.

В России запрещена продажа энергетиков детям. За нарушение закона введен штраф до 500 тыс. рублей.