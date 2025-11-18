РПЦ призвала запретить экспорт "репродуктивного потенциала" россиян

В ГД "разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях", отметил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает инициативу группы депутатов Госдумы по запрету вывоза за рубеж репродуктивных тканей граждан России. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Важным для нас является сегодня и биоэтический аспект нашей деятельности. Он касается достижения результата при запрете экспорта репродуктивных тканей и запрета на утилизацию эмбрионов путем передачи их на хранение только под государственный контроль. С запретом суррогатного материнства [для иностранцев в 2022 году] мы не остановили вывоз эмбрионов человека и яйцеклеток [за рубеж]. В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны. Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов Госдумы по запрету экспорта репродуктивных тканей - фетальных, ооцитов и эмбрионов", - сказал он в выступлении на секции "Семья и народосбережение" XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Как отметил глава патриаршей комиссии, в Госдуме "разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях". "Это работа в очень тонкой сфере биоэтики. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности в том числе. Важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека", - добавил он.

О Соборе

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. Президент РФ Владимир Путин удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.