Камчатка предложит новые уникальные маршруты для китайских туристов

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Камчатский край вскоре предложит новые уникальные маршруты для туристов из Китая. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства самого восточного российского региона.

По ее сведениям, в связи с указанной задачей министерство туризма Камчатки во вторник заключило в городском уезде Хуньчунь (провинция Цзилинь, северо-восток КНР), где проходит 11-й Туристический форум Северо-Восточной Азии, меморандум о сотрудничестве с цзилиньским департаментом культуры и туризма. Тем самым, как отмечается, Камчатка присоединяется к работе Расширенной туманганской инициативы (РТИ).

На полях форума российская сторона договорилась с китайскими партнерами о взаимодействии, предложив им ряд маршрутов для увлекательных фототуров и персонифицированных путешествий, включая перемещение на внедорожниках, восхождение на вулканы, морские прогулки, вертолетные экскурсии, серфинг и многое другое. В состав делегации Камчатки вошли аккредитованные правительством края туристические компании, готовые предоставлять индивидуальные услуги для отдыхающих из КНР.

Как уточняется, стороны также условились укреплять сотрудничество в области урегулирования инцидентов, связанных с вопросами безопасности, для защиты жизни и имущества туристов.

Камчатка - полуостров в северо-восточной части России, один из самых привлекательных регионов для экотуризма. Большая его часть приходится на особо охраняемые территории, национальные парки, природные заказники и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Там можно полюбоваться действующими вулканами, гейзерами, ледниками, уникальными пляжами с черным песком, множеством живописных рек, водопадов и кипящих цветных озер, искупаться в целебных горячих источниках, встретить 126 видов краснокнижных животных, среди которых - камчатский бурый медведь, сивуч, горбатый кит, косатка, берингийский суслик, медновский песец и красивейшие виды птиц.

РТИ - созданный в начале 90-х годов XX века механизм межправительственного сотрудничества, который поддерживает Программа развития ООН. В него входят четыре страны - Россия, Китай, Монголия и Республика Корея. Ключевые направления для взаимодействия участников этой инициативы - транспорт и инвестиционная сфера, энергетика, туризм и экология.