Муфтий Крганов призвал задуматься о госгарантии трудоустройства теологов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов отметил важность государственных гарантий трудоустройства выпускников теологических кафедр. Об этом он заявил в своем выступлении на IX научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве" на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

"Для нас (мусульман России - прим. ТАСС) очень важна подготовка религиозных и богословских кадров прежде всего в отечественных медресе, светских и духовных вузах. А также государственные гарантии трудоустройства выпускников теологических кафедр и факультетов. Куда ребятам поступать дальше, когда они получают это образование, это очень важная тема", - сказал он.

По его словам, также важным является возрождение традиций дореволюционной исламской богословской школы.

IX Всероссийская научная конференция с международным участием "Теология в научно-образовательном пространстве: стратегия и реализация сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей" организована на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Научно-образовательной теологической ассоциацией при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Комиссии по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Целью конференции 2025 года является обсуждение стратегии и выработка предложений по реализации мер по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.