В РПЦ предложили передать Минтруду функции органов опеки и попечительства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь предлагает передать функции органов опеки и попечительства в ведение Министерства труда и социальной защиты РФ. По словам главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, эта инициатива уже получила положительную оценку на уровне правительства РФ, а 56 регионов страны реализовали данную меру.

"Предлагаем передать функции органов опеки и попечительства в Минтруд России. К этому вопросу относятся положительно на уровне правительства РФ. 56 регионов России уже это сделали", - сказал он в выступлении на секции "Семья и народосбережение" XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Как отметил Лукьянов, органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении Министерства просвещения РФ, которое "не имеет инструментов оказания социальной помощи семьям".

Представитель РПЦ подчеркнул, что необходимо пересмотреть подходы к деятельности органов попечительства. "Мы считаем, что работа органов опеки должна быть изначально настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в крайнем случае, когда жизни ребенка угрожает реальная опасность, должен ставиться вопрос об изъятии ребенка из семьи", - сказал священнослужитель.

По данным председателя патриаршей комиссии, в регионах, где функции опеки переданы органам социальной защиты, наблюдается "заметное увеличение числа детей, которые воссоединились со своими кровными родственниками", по сравнению с регионами, где опека остается в ведении Минпросвещения.

Лукьянов также отметил значение принятия Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. По его словам, само название документа говорит о концептуальном изменении отношения к поддержке семей с детьми. Священник также поблагодарил Агентство стратегических инициатив и экспертов Минтруда за "революционные шаги в направлении обеспечения приоритета семейного воспитания, кровнородственных отношений и поддержки семей с детьми, и благополучия многодетности".