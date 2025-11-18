ООН: в 2026 году 318 млн человек могут столкнуться с критическим уровнем голода

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 318 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия в 2026 году - это более чем вдвое превышает показатель 2019 года. Об этом говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"Однако сокращение финансирования гуманитарной деятельности в мире вынуждает ВПП ООН уделять первоочередное внимание [оказанию] продовольственной помощи примерно трети нуждающимся. В 2026 году организация планирует охватить 110 млн наиболее уязвимых людей, выделив на это около $13 млрд, - говорится в заявлении ВПП ООН. - Текущие прогнозы финансирования указывают на то, что ВПП ООН может получить лишь около половины этой суммы".

ВПП ООН прогнозирует, что ситуация с глобальным продовольственным кризисом не разрешится в 2026 году, поскольку "ожидается, что конфликты, экстремальные погодные явления и экономическая нестабильность приведут к еще одному году острой нехватки продовольствия".