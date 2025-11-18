КПРФ внесла в ГД законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. КПРФ предлагает установить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов, воспитывавших детей без матерей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов, а также депутаты фракции партии в ГД.

Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, изменения предполагается внести в ст. 32 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан" закона "О страховых пенсиях".

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного законом, мужчинам, "воспитавшим без матери трех и более детей до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", говорится в законопроекте.

В ходе пенсионной реформы женщинам, родившим четырех или трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, было предоставлено право досрочного выхода на пенсию в 56 и 57 лет соответственно, отмечается в сопроводительных материалах к проекту. Вместе с тем подобные положения не были приняты в отношении многодетных отцов, воспитавших детей без матери, говорится в материалах.

По данным открытых источников, на территории России проживает порядка 1,13 млн семей, где дети воспитываются без матери, и 4,85 млн семей, где дети воспитываются без отца, отмечают авторы инициативы.