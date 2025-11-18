Бойцы с СВО чаще всего просят Деда Мороза поздравить их родных

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции в своих письмах Деду Морозу чаще всего просят поздравить их родных и рассказывают, как именно это нужно сделать. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщил официальный Дед Мороз Дальнего Востока и Приморского края Владимир Лешаков.

"Мы много получаем от них писем, и они расписывают все подробно, потому что для них это очень важно. Обычное письмо из-за линии СВО, пишет боец: "Дед Мороз, пожалуйста, моего сына зовут так и так, он любит то и то", - сказал он.

По его словам, во время общения в зоне СВО бойцы рассказывают о своих мечтах.

"Они просят нас прийти к вам и рассказать, что они молодцы, что у них прекрасное здоровье, что у них прекрасное оборудование и оружие, что у них все хорошо", - добавил он.