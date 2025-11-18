В Херсонской области появится первый коттеджный поселок

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Коттеджный поселок на 40 одноэтажных домов будет построен в Чаплинке Херсонской области, его особенностью станет невысокая стоимость недвижимости. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, на левобережье нет коттеджных поселков, этот проект станет первым.

"Обсудили ход подготовки проекта коттеджного поселка "Солнечный" в Чаплинке. Застройщик "РДА84" предлагает построить около 40 одноэтажных домов четырех типологий - от 80 до 105 кв. м c участками от 2,5 до 4 соток. Заявленная цена - 69 тысяч рублей за квадратный метр. Это значит, что жилье будет доступным для граждан. <…> Строительство начнется в ближайшее время - разработка и согласование всей документации на финишной прямой", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что в Чаплинке уже модернизируют сети водоснабжения и водоотведения. "С каждым застройщиком обозначили долю квартир или домов, которую он передаст региону для программ переселения, социальной поддержки и обеспечения жильем специалистов", - добавил он.