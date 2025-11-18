Трутнев призвал сохранить исторический облик Норильска при реновации

НОРИЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Исторический облик Норильска необходимо сохранить при реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"С культурным пространством чуть-чуть сложнее, всегда хочется больше, поэтому я уверен в том, что как раз развитием культурного пространства надо еще заниматься. Я критиковал коллег за то, что на месте старых исторических зданий <…> стали строиться однотипные дома. Я не считаю, что это правильно. Мне сказали, что главного архитектора в городе все еще ищут. Но вот найдут, мы тогда с ним вернемся к этому диалогу профессионально. Я уверен в том, что если у города есть свое лицо, а у него есть свое лицо, то мы должны его сохранить", - сказал он журналистам по итогам совещания по реализации мероприятий программы реновации города Норильска.

Трутнев отметил, что все мастер-планы разрабатываются с учетом мнения людей. Так, в рамках реновации городов создаются больницы, школы, детские сады, дороги, инженерная инфраструктура или объекты культуры.

Комплексный план социально-экономического развития (реновации) Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края, 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". Эти финансовые ресурсы направляются на строительство нового жилья и социальных объектов в городе, а также на обновление городской инфраструктуры.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.