На Ямале обновят ветеринарные наборы для оленеводов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выдаваемые семьям ямальских оленеводов ветеринарные наборы обновят в 2026 году - в набор добавят антисептические средства широкого действия, мазь Вишневского, а пластиковый ящик заменят на непромокаемую сумку объемом 60 литров. Всего в 2026 году планируют выдать 500 таких наборов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В аптечку добавят антисептические средства широкого действия, мазь Вишневского, пластиковый ящик заменят на непромокаемую сумку объемом 60 л. <…> Решение обновить ветеринарные наборы приняли по просьбе оленеводов, которую они озвучили ветеринарам на выездных мероприятиях. Всего в 2026 году планируют выдать 500 наборов, условия прежние - ведение традиционного образа жизни, участие в ветеринарных мероприятиях и учете животных", - говорится в сообщении с уточнением, что ветаптечки выдаются семье на два года.

Ранее в такой набор входили: медикаменты, перевязочные и расходные материалы, а также инъекционные инструменты. Аптечка помогает экстренно оказать помощь животным и увеличить сохранность поголовья, а также популяризирует ответственное отношение к содержанию оленей.

В 2025 году ветеринарная служба округа отмечает 100 лет со своего основания. За последние пять лет ведомство получило значительное обновление - открыто 14 новых клиник, оснащенных под ключ, с 2022 года приобретено более 80 единиц высокотехнологичного оборудования.