Замглавы Россотрудничества заявил о росте интереса к русскому языку в мире

ХАНОЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Интерес к русскому языку растет во всем мире, и это обусловлено политическими и экономическими процессами, которые протекают в общемировом пространстве. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на полях проходящего с 17 по 19 ноября в Ханое форума Международная неделя русского языка в Азии.

"Мы видим, что Россия занимает очень активную позицию с точки зрения построения многополярного мира, и в этом плане русский язык играет главенствующую роль. Интерес к его изучению в мире стремительно растет", - сказал Шевцов. В свою очередь Россия, по его словам, активно развивает различные технологии продвижения русского языка, чтобы сделать его изучение для людей за рубежом более удобным. "Российская Федерация является одним из флагманов развития информационных технологий, и эти возможности, которые они нам дают, делают изучение русского языка более эффективным по всему миру", - сказал замглавы Россотрудничества. "В этом плане нам помогают интернет и возможности информационных технологий, которые очень активно развиваются и благодаря которым сейчас появляются новые платформы для изучения русского языка", - рассказал Шевцов.

Он добавил, что российская школа преподавания русского языка иностранцам не зацикливается на типовых правилах языковой подготовки. "Мы стараемся подстраиваться под аудиторию в каждом конкретном случае. Есть региональные особенности изучения языка для стран азиатского континента, и именно для Вьетнама, когда строятся методики преподавания языка, которые были бы наиболее комфортными для изучения языка гражданами Вьетнама", - отметил заместитель руководителя федерального агентства.

Организованная Россотрудничеством и Московским государственным лингвистическим университетом при поддержке посольства России во Вьетнаме Международная неделя русского языка в Азии объединила 80 русистов из 13 азиатских стран, которые обсуждают актуальные вопросы преподавания русского языка, национальные особенности и перспективы межвузовского сотрудничества.

"Мы впервые проводим такое мероприятие на азиатском континенте, и это очень хорошая возможность для нас, как ключевого ведомства в РФ по продвижению русского языка за рубежом, встретиться и поговорить с профессиональным сообществом о тех проблемах, которые перед ними стоят и выяснить, чем РФ может помогать людям, которые продвигают русский язык, русскую культуру и наше видение будущего", - резюмировал чиновник.