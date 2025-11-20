Статья

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера

Многих из нас раздражают телефонные звонки с незнакомых номеров — часто это бывают мошенники или спамеры. При этом не хочется упустить действительно важный звонок — от курьера или врача. Чтобы не гадать, кто звонил, можно использовать поиск по номеру телефона

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Как узнать, чей номер

1. Поиск в интернете. Неизвестный телефонный номер можно набрать в поисковике и таким образом очень быстро получить нужную информацию. Достаточно ввести запрос "кто звонил с номера +7…" в поле поиска, чтобы увидеть, надежен ли номер и безопасно ли на него перезванивать: множество пользователей делятся отзывами о подозрительных номерах. Существуют также специальные сайты, использующие данные из открытых источников: форумов, отзывов, объявлений. Такие способы позволяют быстро определить номер, не нарушая конфиденциальность.

2. Приложения для определения звонков. Специальные приложения для смартфонов показывают имя и даже категорию звонящего ("банк", "кол-центр", "спам"). Они используют огромные базы, созданные на основе данных миллионов пользователей. Такие приложения бывают в том числе и у банков.

3. Социальные сети и мессенджеры. Достаточно вбить номер телефона в поиск Telegram, ВК или других соцсетей и мессенджеров. Если человек привязал профиль к номеру, можно увидеть его имя и фото. Это позволяет получить данные без установки сторонних приложений.

4. Банковские приложения. Если номер телефона, с которого звонят, привязан к банковской карте, то после внесения его в банковское приложение высветится имя, отчество и первая буква фамилии клиента банка.

Если беспокоят неизвестные номера

Если кто-то настойчиво звонит, представляется сотрудником банка или требует личные данные, не вступайте в диалог. Жалобы на подобные звонки принимают несколько инстанций:

Операторы связи. Большинство операторов позволяют сообщить о спаме прямо в мобильном приложении или через личный кабинет на сайте. Также можно направить письменную жалобу в офис компании с просьбой заблокировать абонента, нарушающего правила связи.

Роскомнадзор. Когда звонящий использует личные данные (называет имя или другие сведения), можно подать жалобу в Роскомнадзор. Это можно сделать через онлайн-приемную ведомства, указав обстоятельства и приложив доказательства нарушения закона о персональных данных.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Если беспокоят рекламные звонки, а оператор не предпринимает действий, обращение можно направить в ФАС через электронную форму на официальном сайте. Для этого понадобятся подтверждения: записи разговоров, скриншоты или распечатка вызовов.

Полиция. Если есть основания подозревать мошенничество, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. К нему желательно приложить запись разговора, скриншоты вызовов и любые материалы, подтверждающие попытку обмана.

Звонки с международных номеров

Если звонок поступил с международного номера, не стоит сразу перезванивать. Часто такие вызовы совершаются с подменных номеров. Чтобы определить, кто звонил, достаточно проверить код страны (+44 — Великобритания, +60 — Малайзия и т.д.). Его нужно ввести вместе с номером в онлайн-поиск: многие сервисы распознают не только страну, но и город или оператора связи. Также стоит свериться с отзывами: если номер используется для массовых звонков, информация об этом почти всегда появляется в открытом доступе.

Правовые ограничения

При поиске информации нельзя забывать, что личные данные владельца телефона защищены законом. Ни один легальный сервис не имеет права раскрывать паспортные данные или адрес абонента. Можно получить лишь открытые сведения из публичных источников (объявления, профили, отзывы). Поэтому если сайт обещает предоставить имя и адрес владельца номера за плату, он нарушает закон или является мошенническим.

Правила безопасности

Чтобы сохранить свои персональные данные и не попасть в мошенническую схему:

Не доверяйте сомнительным сайтам. Пользователи вводят свои данные в фальшивые формы и рискуют стать жертвами фишинга. Не перезванивайте на неизвестный номер. Часто именно на это и рассчитан звонок, а вызов идет на платную линию, после которого произойдет списание средств. Не устанавливайте подозрительные приложения. Вместе с функцией определителя номера они нередко собирают лишние персональные данные. Не игнорируйте отзывы. Перед использованием нового сервиса стоит проверить, что о нем пишут реальные пользователи. Всегда проверяйте репутацию ресурса, прежде чем пользоваться им. Не вводите свой номер на сомнительных сайтах, которые за деньги обещают определить владельца. Надежные сервисы не требуют личные данные и не предлагают скачивать подозрительные файлы.

Чтобы узнать, кто звонил, достаточно воспользоваться проверенными сервисами, просмотреть отзывы или установить приложение для фильтрации вызовов. Это поможет защитить себя от нежелательных контактов и сохранить спокойствие.