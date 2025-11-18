{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Дагестане одобрили 40 проектов в рамках программы "Местные инициативы" на 2026 год

За шесть лет реализации программы поддержано 536 проектов на сумму более 2,9 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. 40 лучших проектов для реализации по программе "Местные инициативы" в 2026 году выбрали в Дагестане. На их поддержку власти республики выделят 200 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития республики.

"Конкурсной комиссией подведены итоги отбора проектов в рамках программы "Местные инициативы" на 2026 год. По результатам оценки Комиссии, поддержку из республиканского бюджета получат 40 лучших проектов, отобранных из 84 заявок. <…> Общий объем финансирования на их реализацию составит 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, средства направят на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, реконструкцию объектов социальной сферы и другие задачи, актуальные для населенных пунктов региона.

Главным условием участия в конкурсе стало наличие софинансирования проекта со стороны муниципальных бюджетов и средств меценатов.

Отмечается, что за шесть лет реализации программы поддержано 536 проектов на сумму более 2,9 млрд рублей.

РоссияСеверный Кавказ
