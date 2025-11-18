В генконсульстве РФ в Сиднее назвали жалобы блогера Бойкова необоснованными

СИДНЕЙ, 18 ноября. /ТАСС/. После жалоб австралийского блогера Семена Бойкова на условия своего пребывания в генеральном консульстве РФ в Сиднее, там призвали помнить о том, что здание дипмиссии - это государственное режимное учреждение, где действуют строгие правила, распространяющиеся на всех сотрудников, посетителей и гостей.

"Претензии Бойкова не могут рассматриваться как обоснованные", - сообщили ТАСС в генеральном консульстве, отметив, что средствам массовой информации "при освещении подобного рода ситуаций и эмоциональных заявлений следует более аккуратно подходить к работе с фактами и запрашивать мнение и комментарии всех вовлеченных сторон". "Генеральное консульство - государственное режимное учреждение, где действуют строгие правила и ограничения, которые распространяются на всех его сотрудников, посетителей и гостей", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее получивший убежище в генеральном консульстве РФ в Сиднее Бойков выступил с резкой критикой российского внешнеполитического ведомства, пожаловавшись на скверные условия проживания и запрет приема гостей. В своем интервью телеканалу ABC, финансируемому антироссийски настроенным правительством Австралии, он заявил, что "всегда испытывал стресс и был на взводе". "Не было минуты, когда я чувствовал себя желанным гостем в этом здании, <…> а сотрудники консульства делали все возможное, чтобы подставить меня", - сказал он, не уточнив, однако, о каких конкретно действиях работников генконсульства идет речь.

Также блогер, владеющий Telegram-каналом с чуть более 80 тыс. подписчиков, заявил, что недоволен запретом на свободное перемещение по территории и зданию генконсульства, а кроме того, отказом в разрешении принимать гостей и проводить религиозные церемонии. "Они издеваются <…> и пытаться вытолкать меня", - пожаловался Бойков. Впрочем, также он отметил, что у него есть "высокопоставленные покровители в Москве" и покидать территорию российского дипломатического ведомства он не намерен ни при каких условиях.

Австралийский блогер Семен Бойков, получивший в 2023 году российское гражданство, скрывается в генеральном консульстве РФ в Сиднее с декабря 2022 года, спасаясь от уголовного преследования со стороны австралийской полиции, обвиняющей его в нападении на 72-летнего участника акции в поддержку Украины.

