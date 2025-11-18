{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В ГД внесли законопроект о штрафах при эксплуатации информационной инфраструктуры

Предлагается установить штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым внесла на рассмотрение палаты парламента пакет законопроектов об установлении административной ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ, а также об освобождении от уголовной ответственности за такие нарушения за содействие в раскрытии преступления. Текст законопроектов размещен в думской электронной базе.

Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей о нарушении правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры РФ. За такое нарушение, если оно не содержит признаков преступления, предлагается установить штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тыс. рублей. По действующему закону за нарушение правил эксплуатации КИИ предусмотрена только уголовная ответственность. "В целях устранения риска вымывания кадрового состава специалистов органов власти и подведомственных организаций представляется необходимым выделение ряда противозаконных деяний на уровень административной ответственности в отношении лиц, обеспечивающих функционирование и эксплуатацию объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также пользователей объектов КИИ, например, медицинских работников", - отмечается в пояснительной записке.

Также предлагается внести изменения в статью 274.1 Уголовного кодекса РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за неправомерный доступ к охраняемой информации в критической информационной инфраструктуре, а также за нарушение правил эксплуатации, обработки или хранения информации, если они принесли вред КИИ. Законопроектом предлагается уточнить состав преступлений, установив, что уголовная ответственность может наступить, если неправомерный доступ к охраняемой информации или нарушение правил эксплуатации средств хранения повлекли уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации в критической информационной инфраструктуре.

При этом предлагается дополнить статью примечанием об освобождении от уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации, обработки или хранения информации в критической информационной инфраструктуре, если совершивший преступление активно способствовал его раскрытию и расследованию, в том числе принял меры по сохранению следов неправомерного воздействия на КИИ.

