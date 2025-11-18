{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Прямое авиасообщение между Астраханью и Рештом могут возобновить

Выполняются пробные рейсы по этому маршруту

РЕШТ /Иран/, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что рассматривается возможность запуска прямого авиасообщения между Астарханью и иранским городом Решт.

"Мы рассчитываем, что нам удастся возобновить авиасообщение между аэропортом Астрахани и аэропортом Решта", - отметил он на полях Первого форума губернаторов прикаспийских регионов.

Как подчеркнул Бабушкин, выполняются пробные рейсы по этому маршруту. "Нам еще потребуется какое-то время для того, чтобы просчитать всю экономическую составляющую", - добавил он.

Ранее астраханский градоначальник Игорь Редькин и генеральный консул Ирана в Астрахани Ахмад Хейдариан договорились о расширении авиасообщения между странами. Как отмечалось в пресс-релизе городской думы, первые чартерные рейсы между Астраханью и Рештом были запланированы на 19 и 26 октября. Рейсы выполняла иранская авиакомпания. Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков подчеркивал, что "прямое авиасообщение откроет новые возможности для деловых контактов и развития туризма".

ИранРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
