Ординаторы из ДНР и ЛНР приехали на практику в Геническую больницу

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. На практику в Геническую больницу направили первую группу ординаторов из медицинских вузов ДНР и ЛНР. Об этом сообщил ТАСС зампред регионального правительства Сергей Черевко.

"Опыт общения с ординаторами формируется прямо сейчас. Мы благодарны Луганскому и Донецкому медицинским вузам, которые направили 10 студентов-практикантов. Они уже приступили к работе в Генической больнице", - сказал он.

Черевко считает, что решение о целевых программах для выпускников медицинских вузов и колледжей очень востребовано, особенно сейчас, когда в ряде регионов отмечается колоссальный дефицит кадров.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей. Обязанность заключения целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.