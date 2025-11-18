Программа "Приоритет-2030" помогла сократить отток абитуриентов из ДФО

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный трек программы "Приоритет-2030" помог в 1,5 раза сократить отток абитуриентов из макрорегиона - с 38% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Благодаря проектам развития вузов, реализованным в рамках дальневосточного трека программы "Приоритет-2030", в 1,5 раза сократилась доля абитуриентов, переезжающих в другие регионы для поступления в вузы - с 38% до примерно 25%", - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министр отметил, что за последние три года в три раза увеличилось количество первокурсников, приезжающих учиться в дальневосточные вузы из других регионов России. "Молодежь поверила в Дальний Восток, увидела для себя возможность получения качественного образования в дальневосточных университетах", - добавил Чекунков.

Дальневосточный трек программы "Приоритет-2030" реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цель программы - обеспечить трансформацию университетов ДФО, повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока.