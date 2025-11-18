Работу Кузбасского центра переселения соотечественников признали неэффективной

КЕМЕРОВО, 18 ноября. /ТАСС/. Работу Кузбасского центра переселения и развития профессиональной карьеры соотечественников признали недостаточно эффективной, в связи с чем принято решение о его закрытии и передачи полномочий Кадровому центру Кузбасса. Об этом сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем Telegram-канале.

Решение о ликвидации Кузбасского центра соотечественников было принято 17 ноября. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов государственное имущество должно было передаться Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса. В Министерстве труда и социальной защиты Кемеровской области, в подчинении которого находится центр, отказались от оперативных комментариев. Как отметил Панов, в СМИ появились публикации о том, что это решение якобы означает прекращение всех региональных мер поддержки возвращающимся соотечественникам.

"Это не так, необходимую помощь наши соотечественники будут получать по-прежнему в полном объеме, но в более эффективном формате, так как полномочия и обязанности центра переселения передаются "Кадровому центру Кузбасса", - написал Панов.

Он добавил, что основной персонал учреждения будет переведен в штат кадрового центра, оптимизация коснется только функций административно-управленческого персонала. По его словам, ликвидация центра переселения является реорганизацией, проводимой для снижения расходов регионального бюджета в условиях текущей экономической ситуации.

Кузбасский центр переселения и развития профессиональной карьеры соотечественников является государственным казенным учреждением, подведомственным Министерству труда и социальной защиты Кузбасса.

До 2022 года в центре временно размещались участники государственной программы по переселению и члены их семей. В настоящий момент Центром осуществляется консультационная и информационная работа с переселенцами.