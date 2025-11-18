Капсулу с землей с Мамаева кургана будут хранить на борту ледокола "Сталинград"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, участник боев под Сталинградом Павел Винокуров передал генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана во время церемонии закладки атомного универсального ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Передаю капсулу для вечного хранения со священной землей Мамаева кургана, пропитанного кровью защитников Отечества", - сказал Винокуров.

После завершения строительства капсулу передадут капитану судна. Затем ее установят на почетном месте на борту ледокола.

"От имени жителей Волгоградской области, нашего дружного, сплоченного ветеранского сообщества, молодежи, участников специальной военной операции благодарю вас за принятое решение о присвоении флагманскому ледоколу российского арктического флота имени легендарного непокоренного Сталинграда. Символа великой победы, символа мужества, героизма и отваги многонационального народа нашего большого отечества", - сказал по видео-конференц-связи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград" на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге дал президент РФ Владимир Путин.

О ледоколе

Длина ледокола данного проекта составляет 173,3 м, ширина - 34 м высота борта - 15,2 м, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до 3 м, водоизмещение - 33 540 тонн. Расчетный срок службы ледоколов проекта 22220 составляет 40 лет.