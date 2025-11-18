На Сергея Маркова составили первый протокол о нарушении деятельности иноагента

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы зарегистрировал первый протокол в отношении политолога Сергея Маркова (признан в РФ иноагентом) по факту нарушения порядка деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Маркова С. А. судом зарегистрирован административный протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ", - сообщили в суде.

Санкция по данной статье может достигать штрафа в размере 50 тыс. рублей.

22 августа Министерство юстиции РФ включило политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов.

Согласно опубликованным данным, Марков участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для широкой аудитории, а также распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, он выступал в качестве респондента на площадках, предоставляемых зарубежными СМИ и иностранными агентами.