В Москве 18 ноября осадки полностью прекратятся после 21:00

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Осадки в Москве и Подмосковье могут полностью прекратиться после 21:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается, что после 21:00 мск осадки прекратятся, и предстоящая ночь пройдет преимущественно без них: в ночные часы прогнозируется облачность с прояснениями", - сказал собеседник агентства. Между тем, он пояснил, что после 21:00 мск в столичном регионе температура воздуха начнет приближаться к нулевой отметке, а после полуночи - может ее перешагнуть в сторону отрицательных значений.

Так, согласно последнему прогнозу, столбики термометров в столице покажут от нуля до минус 2 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. "Днем в среду, 19 ноября, температура в Москве составит от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, местами гололедица", - пояснили синоптики.

Он также напомнил, что в период до 18:00 мск сегодняшнего дня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.