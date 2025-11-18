ИРПО: зарплата становится главной мотивацией студентов колледжей во время учебы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Одним из основных факторов выбора среднего профессионального образования (СПО) является возможность скорейшего достижения финансовой независимости. Это следует из опроса Института развития профессионального образования (ИРПО) Минпросвещения России, который есть в распоряжении ТАСС.

Возможность достижения финансовой независимости назвали главным фактором выбора СПО 65,4% опрошенных абитуриентов и 68,7% родителей. Кроме того, вариант ответа с гарантированным трудоустройством после окончания колледжа озвучили 67,2% опрошенных абитуриентов СПО и 78,7% родителей.

"Главный вывод, который мы видим - современные абитуриенты и их родители - прагматики в лучшем смысле этого слова. Выбор колледжа - это осознанный шаг к быстрой финансовой независимости и старту карьеры. Как показывают ответы, для молодежи диплом о высшем образовании перестал быть самоцелью. Гораздо важнее стать настоящим специалистом в деле, которое нравится, и как можно скорее начать работать", - рассказал проректор ИРПО Александр Муратов.

Опрос также показал, что если на старте обучения главной мотивацией для учащихся учреждений СПО является самореализация, то в процессе обучения на первый план выходит заработная плата.

"На старте абитуриенты романтизируют будущую профессию, для них важен интерес и саморазвитие. Но по мере погружения в специальность и приближения к рынку труда на первый план выходят более практические цели, в частности, уровень заработной платы. Это абсолютно нормальный процесс взросления и более трезвой оценки своих карьерных перспектив", - заключил Муратов.

Об опросе

Онлайн-опрос абитуриентов СПО и их родителей проводился ИРПО с 15 июня по 25 августа 2025 года, в рамках приемной кампании. В исследовании приняло участие 11,7 тыс. абитуриентов 6,1 тыс. родителей абитуриентов. В исследовании участвовали все 89 субъектов РФ.