В мастерской управления "Сенеж" открылся VII Всероссийский форум "Дигория"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. VII Всероссийский форум "Дигория" открылся в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он объединил 100 лучших молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы, сообщает пресс-служба форума.

"В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал VII Всероссийский форум "Дигория". На площадке собрались 100 лучших молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы, а также представителей креативных и технологических индустрий, чтобы разработать проекты, которые поспособствуют решению конкретных государственных задач, развитию общества и страны", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе торжественной церемонии открытия форума, на сегодняшний день профессии социально-гуманитарного профиля становятся для России стратегическими.

"Специалисты социально-гуманитарного профиля - это те, кто способен защитить ценностный суверенитет России и бороться с мифами и фейками, кто в состоянии системно, глубоко и профессионально анализировать информационное пространство, создавать правильную картину будущего, потому что мишенью наших оппонентов всегда является подрастающее поколение", - обратился Кириенко к участникам форума.

По его словам, платформа "Дигория" позволяет превратить молодых профессионалов в практических управленцев в "этом важнейшем для страны направлении". "Хочу пожелать успешной работы и на форуме, и в целом в выбранном вами профессиональном пути, потому что от вас будет зависеть будущее нашей страны", - отметил Кириенко.

О программе форума

В течение четырех дней участники будут работать в рамках пяти направлений: "Социальная архитектура", "Образ эпохи", "Искусственный интеллект", "Креативные технологии" и "Гражданское просвещение". Еще до старта очной части форума они прошли подготовку в рамках трехдневной онлайн-программы "Дигория: мастерская смыслов", где руководители направлений и приглашенные эксперты погрузили участников в детали предстоящей работы, а также прокомментировали лучшие инициативы, которые к концу форума станут полноценными проектами.

Помимо групповой работы, участников ждет обширная лекционная программа, встречи с ведущими федеральными экспертами и представителями органов государственной власти.

"Мы ожидаем от участников форума нетривиального взгляда на современные социально-политические процессы. Уверен, что проекты, созданные на нашей площадке, обязательно будут реализованы и принесут пользу стране. "Сенеж" как и всегда - открытая среда для лидеров, чья энергия, знания и целеустремленность направлены на защиту и укрепление нашего Отечества. А крепнущее сообщество выпускников "Дигории" - это и есть команда, способная вести страну к новым победам", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Всероссийский форум "Дигория" - это мероприятие, объединяющее ученых и практиков социально-гуманитарного профиля и общественно-политической сферы, а также креативных и цифровых индустрий. За семь лет форум стал ключевой площадкой по выработке смысловых ориентиров развития. ТАСС - генеральный информационный партнер.