Figaro: около трети опрошенных французов жалуются на холод в домах

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка трети жителей Франции жалуются на холод в домах, и одной из главных причин этому стали слишком высокие цены на отопление электричеством и газом. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные Национальной обсерватории энергетической обеспеченности (ONPE).

Среди 2 тыс. участников опроса, проведенного организацией, 35% испытывают проблемы с отоплением в своих домах, что на 5% больше, чем в 2024 году. При этом доля людей, жалующихся на проблемы с оплатой счетов за свет и газ, выросла с 28% в 2024-м до 36% в 2025 году.

Организация также приводит более объемную статистику за прошлые годы, согласно которой в 2023 году 3,1 млн домохозяйств находились в ситуации "недостаточной энергетической обеспеченности", что составляло 10,1% от общего населения. В этих домохозяйствах проживают люди, входящие в 30% наименее обеспеченных жителей республики, которые тратят более 8% своих доходов на энергию.

Отмечается, что в 2025 году проблема усугубилась в связи с приостановкой правительством этим летом программы субсидий на реновацию жилищ (MaPrimeRenov) из-за большого числа запросов и попыток мошенничества. В конце сентября субсидии возобновились, но их максимальный размер сокращен до €32 тыс., в то время как стоимость работ в некоторых случаях может доходить до €90 тыс., утверждает издание. По состоянию на 1 января 2025 года 12,7% жилищ (3,9 млн домохозяйств) были признаны недостаточно теплоизолированными.