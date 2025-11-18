В ДНР изменили работу 94 школ после атак ВСУ

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 16% школ ДНР переведены на сокращенный график или дистанционную учебу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, начавшихся после ударов ВСУ по энергообъектам региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики.

"На сегодня ситуация следующая: из 582 работающих школ, продолжают учебу в прежнем режиме - 488 (83,8%). Временно переведены на четырехчасовой формат 86 или 14,8% школ, где есть тепло, но нет света. Временно переведены в дистанционный формат из-за отсутствия тепла 8 школ или 1,4% от общего числа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что более 91% детских садов продолжили работу в прежнем режиме.

ВСУ с 17 ноября атакуют энергосистему ДНР. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в результате последней атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС - эти две станции обеспечивают основную генерацию в регионе. Глава республики сообщил, что без электроснабжения остались 65% потребителей, начались проблемы с теплом, водой и связью. Пушилин также заявил, что работу продолжат только те школы и детсады, где продолжается подача тепла. По данным Гидрометцентра России, в период с 18 по 23 ноября температура воздуха в Донецке составит от плюс 9 до плюс 16 градусов.