В Москве 14 декабря пройдет премия "Премия Рунета"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения "Премии Рунета 2025" состоится 14 декабря в Москве в Доме Пашкова, рассказал ТАСС в рамках форума "Цифровые решения" генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

Он напомнил, что в настоящее время на "Премию Рунета" уже идет прием заявок, который завершится 20 ноября. "Сама премия состоится 14 декабря, и она будет в Доме Пашкова", - сообщил Гуляев.

Он отметил, что также была пересмотрена концепция "Премии Рунета", которая будет включать в себя не только церемонию награждения, это будет целое концептуальное шоу и впервые у премии появится тематика.

"Мы будем говорить о том, как раньше мечтали и как сегодня мечтают айтишники и отечественные ИТ-компании, и как от мечты перейти к цели, а от цели к конкретному решению, проекту и так далее. И самое главное - мы будем говорить о том, как эти мечты влияют на общество, на социальную повестку и в том числе на экономику", - добавил он.

"В этом году номинаций достаточно много. Из этих 22 номинаций 11 новые. Например, "Электронная коммерция", "Креативные индустрии", "IТ в медицине", "Облачное решение года". Впервые мы сделаем спецноминацию с Альянсом по защите детей в цифровой среде", - заключил Гуляев.