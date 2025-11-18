Bloomberg: онлайн-платформа Roblox ввела проверку возраста по фото

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Игровая онлайн-платформа Roblox ввела проверку возраста пользователей по фотографии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что с января 2026 года все пользователи будут обязаны подтверждать свой возраст, чтобы общаться в чате на платформе. Для этого им потребуется загрузить свое фото или видео, которые после обработки будут удалены подрядчиком компании.

В публикации говорится, что Roblox принял такую меру, чтобы оградить детей от общения со злоумышленниками. Согласно данным компании, треть из 151 млн ежедневных пользователей Roblox - это дети младше 13 лет. Bloomberg подчеркивает, что генеральные прокуроры нескольких американских штатов, включая Техас и Флориду, инициировали судебные разбирательства и проверки в отношении Roblox, усомнившись в эффективности мер защиты детей на платформе.

Аналитики опасаются появления препятствий для развития Roblox в связи с ужесточением правил. Финансовый директор компании Навин Чопра подтвердил, что новые меры безопасности могут создать "потенциальные препятствия".

Ранее министр по делам женщин, семьи и развития общин Малайзии Нэнси Шукри заявила, что страна рассматривает возможность заблокировать Roblox в связи с растущим беспокойством по поводу негативного влияния ресурса на детей.